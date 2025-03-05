Доллар упал до минимума за три месяца из-за торговой политики Трампа

Доллар США ослаб до самого низкого уровня с декабря на фоне эскалации торгового напряжения, вызванного решениями Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Индекс доллара относительно основных мировых валют снизился до 105,46 пункта, что стало худшим показателем с 6 декабря. Фунт стерлингов, напротив, укрепился до 1,28025 долл - максимума за три месяца.

Канадский доллар ослаб на 0,23%, до $1,4425 за доллар. Мексиканское песо частично восстановило позиции после утреннего падения и закрыло торги на уровне 20,6141 за доллар.

Финансовые рынки обеспокоены тем, что повышение тарифов может ударить по американской экономике, которая уже демонстрирует признаки замедления.

Йена укрепилась на 0,15%, до 149,58 за доллар, после заявлений заместителя председателя Банка Японии Синичи Учиды о возможном повышении ставок. Евро также вырос до трехмесячного максимума 1,0639 долл, после сообщений о создании в Германии 500-миллиардного инвестиционного фонда для модернизации инфраструктуры и обороны.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере примерно $1,5 трлн.