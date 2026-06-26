У Гданську офіційно запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України

Під час Ukraine Recovery Conference 2026 офіційно запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України, який здатен мобілізувати до 7 млрд євро інвестицій в українську економіку.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Очільник відомства Олексій Соболев наголосив, що запуск фонду свідчить, що Україна вже зараз залучає інвестиції для відновлення, не чекаючи завершення війни.

Європейська комісія вже підписала угоди про внески з трьома партнерами з реалізації фінансування ЄС на суму 160 мільйонів євро в межах Інвестиційної рамки, частини Ukraine Facility – Ukraine Investment Framework.

У Мінекономіки зазначили, що кожен якірний уряд має внести по 15 мільйонів євро. Це офіційний запуск фонду з 220 мільйонами євро капіталу першого ризику, доступного для каталізації значного обсягу приватних інвестицій у капіталомісткі проєкти реконструкції.

Крім того, 45 мільйонів євро інвестує управляючий фондом – консорціум Amber Infrastructure Group та Dragon Capital. Отже, на етапі створення Флагманський фонд матиме 265 мільйонів євро, готових для інвестицій.

Фонд залучатиме приватний капітал із метою досягнення першого закриття на суму 500 мільйонів євро в найближчі місяці, а згодом – 1 мільярда євро. Він спроєктований як інвестиційна платформа, здатна загалом мобілізувати до 7 мільярдів євро інвестицій в українську економіку.

Нагадаємо:

Уряд Великої Британії підтвердив гарантії щодо кредиту у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки стабільних поставок збагаченого урану компанією Urenco на українські атомні електростанції протягом наступних двох років.