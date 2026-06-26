"Укрнафта" підписала угоду з ЄБРР на 44,6 мільйона євро

"Укрнафта", що входить до Групи "Нафтогаз", підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 44,6 млн євро.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Він наголосив, що ці кошти дозволять пришвидшити реалізацію проєктів розподіленої генерації для підтримки енергосистеми в умовах російських ударів по енергетиці.

"Грант у 44,6 млн євро доповнить залучене раніше кредитне фінансування ЄБРР на 80 млн євро та дасть змогу оперативніше виконати заплановані роботи. Загальна потужність нових обʼєктів генерації складе 62 МВт. Це, своєю чергою, посилить енергосистему в умовах дефіциту генеруючих потужностей, що виник через російські атаки на енергетичну інфраструктуру", – наголосив Корецький.

Нагадаємо:

Група "Нафтогаз" у межах URC-2026 підписала угоду з EXIM Bank США, яка передбачає можливість залучення до 300 мільйонів доларів для закупівлі американського обладнання, необхідного для відновлення зруйнованої росією нафтогазової інфраструктури.