Розтратив понад 4 мільйони при закупівлі для сил оборони: підозрюють директора КП в Дніпрі

Бюро економічної безпеки оголосили про підозру директору комунального підприємства Дніпровської міської ради у розтраті державних коштів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що за кошти, виділені на сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки посадовець уклав договори за значно завищеними цінами та без застосування відкритих торгів. Загальна вартість закупівлі квадроциклів для потреб сил оборони становила майже 274 тис. євро.

Надалі комунальне підприємство отримало 33 квадроцикли та перерахувало з рахунків міськради майже 12,3 млн грн. При цьому, відповідно до висновків судово-товарознавчої експертизи, вартість товару була завищена на понад 4,4 млн грн від ринкової.

Посадовець отримав підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування для Збройних Сил України.