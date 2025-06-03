"Перший кредит такого масштабу": ДТЕК отримав рекордну суму від трьох українських банків

ДТЕК залучив рекордну суму 3 млрд грн від трьох українських банків — "Ощадбанку", ПУМБ і "Укргазбанку".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Це перший кредит такого масштабу в Україні для розвитку технологій накопичення енергії", – зазначається в повідомленні.

За інформацією ДТЕК, кошти спрямують на будівництво 5 сучасних резервних батарей загальною потужністю 180 МВт. Їх збудують у різних регіонах України — ці установки зможуть одночасно постачати електроенергію для 600 000 родин.

В компанії підкреслили, що це один із найбільших проєктів у Східній Європі.

Нагадаємо:

В березні компанія ДТЕК отримала грант від Франції у розмірі 11 мільйонів євро на будівництво цифрової підстанції.