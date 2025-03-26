США ризикують оголосити дефолт: названо умову

Уряд США, ймовірно, ризикує не виконати зобов’язання за частиною свого боргу в розмірі 36,6 трильйона доларів уже в серпні – або навіть наприкінці травня – якщо Конгрес не ухвалить рішення про підвищення ліміту державного боргу.

Про це повідомило бюджетне управління Конгресу США (CBO), пише Reuters.

Управління визначило так звану "дати X" – момент, коли Міністерство фінансів США більше не зможе покривати свої зобов’язання.

Цей прогноз підтверджує оцінка Центру двопартійної політики, який у понеділок заявив, що дефолт може статися в період між серединою липня та початком жовтня. За даними бюджетного управління, найімовірніше, це станеться в серпні або вересні.

Проте відомство попереджає, що якщо потреби в запозиченнях перевищать прогнозовані значення, ресурси Міністерства фінансів можуть вичерпатися вже наприкінці травня або в червні.

Точно визначити X-дату складно, оскільки "терміни та обсяги надходжень і витрат упродовж цих місяців" залишаються непередбачуваними, пояснює CBO.

Наприклад, точніші дані про короткострокові надходження до бюджету стануть відомі лише після 15 квітня, коли уряд отримає податкові платежі за підсумками щорічного декларування. CBO також зазначає інші важливі дати: термін сплати податків у середині червня та додаткові надзвичайні заходи, доступні з 30 червня.

Якщо Конгрес і президент Дональд Трамп не досягнуть згоди щодо підвищення ліміту боргу, наслідки будуть серйозними.

"Якщо ліміт боргу не буде підвищено або призупинено до вичерпання надзвичайних заходів, уряд не зможе виконати всі свої зобов’язання. У результаті йому доведеться відкласти деякі виплати, оголосити дефолт за борговими зобов’язаннями або зробити і те, і інше", – попереджає CBO.

Республіканці, які контролюють Палату представників і Сенат, поки що не оголосили, коли планують винести законопроєкт про підвищення ліміту боргу на голосування.

Конгрес неодноразово затягував ухвалення таких рішень до останнього моменту, що викликало нестабільність на фінансових ринках і змушувало рейтингові агентства знижувати кредитний рейтинг США.

Довідка. Бюджетне управління Конгресу США (CBO) – це федеральне агентство в рамках законодавчої гілки влади Сполучених Штатів, яке надає бюджетну та економічну інформацію Конгресу.