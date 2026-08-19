Американці забирають собі половину нафти з Венесуели

Заступник міністра енергетики США Кайл Хауствейт заявив, що близько половини нафти, видобутку Венесуели, зараз експортується до США.

Про це пише Reuters.

"За останні кілька місяців ми бачимо, що понад 500 тис. барелів – приблизно половина продукції з Венесуели – надходить до Сполучених Штатів на нафтопереробні заводи, побудовані спеціально для цієї сирої нафти", – сказав Хаусвейт.

Він додав, що Венесуела наразі видобуває близько 1,25 мільйона барелів нафти на день.

Також понад 100 тис. барелів американської нафти щодня перевозиться до Венесуели для сприяння виробництву там, де її змішують з важчою сирою нафтою.

Джованні Мартінес, віце-президент державної нафтової компанії Венесуели PDVSA, також заявив, що США потребують важких сортів нафти з Венесуели для живлення своєї економіки.

Він додав, що видобуток сирої нафти у Венесуелі досягне 1,245 мільйона барелів на добу до кінця серпня. Експорт з країни цього року зріс на 19,7%, але їй потрібні розріджувачі для важчих сортів нафти, які виробляються у Венесуелі.

Мартінес сказав, що нафтопереробні заводи країни слід покращити, модернізувати та розширити. Виробництво пального у Венесуелі зросло на 12,9% у 2026 році, а на внутрішньому ринку кількість пального збільшилася на 5,4%.

Водночас у країні зберігається дефіцит природного газу в розмірі близько 14,16 млн кубометрів на добу.

Нагадаємо:

Нафтопереробні та видобувні компанії нарощують прямі закупівлі венесуельської нафти у державної PDVSA, посилюючи конкуренцію з глобальними трейдерами Vitol і Trafigura.