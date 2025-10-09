В Україні стартували нові грантові програми для бізнесу: які суми та хто може отримати
8 жовтня стартувала реєстрація на дві грантові програми, спрямовані на підтримку самозайнятих осіб і мікробізнесу, а також для малих і середніх підприємств в Україні.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Зазначається, що подати заявки на отримання грантів можуть підприємці, що працюють у восьми прифронтових областях: Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій областях. Програми поширюються як на місцевий, так і на релокований бізнес.
Для підприємців прифронтових регіонів пропонуються такі програми:
Індивідуальна грошова допомога для підтримки ініціатив мікробізнесу
Для кого: самозайняті особи, домогосподарства та мікропідприємці, які постраждали від війни.
Обсяг: від 1 000 до 5 000 доларів США у гривневому еквіваленті.
Призначення: для придбання обладнання, інструментів чи інших засобів для започаткування або розвитку власної справи.
Подати заявку можна тут: https://bloom.mercycorps.org/page/QDzYWmDp
Фінансова допомога для малого та середнього бізнесу
Для кого: малі та середні підприємства.
Обсяг: від 17 000 до 30 000 доларів США у гривневому еквіваленті.
Призначення: придбання виробничих основних засобів.
Подати заявку можна тут: https://bloom.mercycorps.org/page/QDzYWmDp
Критерії відбору учасників спільні для обох грантів:
- наявність соціальної чи фінансової вразливості;
- бізнес-ідея, що передбачає розвиток діяльності, збільшення прибутку або створення чи збереження робочих місць;
- чітке обґрунтування потреби у фінансовій підтримці;
- соціальний або інклюзивний вплив бізнесу;
- наявність досвіду чи навичок у відповідній сфері;
- позитивна ділова репутація та реалістичний план імплементації;
- співінвестиція власних коштів в реалізацію поданої бізнес-ідеї до 50% від суми гранту (для малих та середніх підприємств).
Відібрані учасники отримають консультаційну та організаційну підтримку під час реалізації бізнес-ідей.
Програма триває до 31 березня 2026 року.
