В Україні стартували нові грантові програми для бізнесу: які суми та хто може отримати

8 жовтня стартувала реєстрація на дві грантові програми, спрямовані на підтримку самозайнятих осіб і мікробізнесу, а також для малих і середніх підприємств в Україні.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що подати заявки на отримання грантів можуть підприємці, що працюють у восьми прифронтових областях: Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій областях. Програми поширюються як на місцевий, так і на релокований бізнес.

Для підприємців прифронтових регіонів пропонуються такі програми:

Індивідуальна грошова допомога для підтримки ініціатив мікробізнесу

Для кого: самозайняті особи, домогосподарства та мікропідприємці, які постраждали від війни.

Обсяг: від 1 000 до 5 000 доларів США у гривневому еквіваленті.

Призначення: для придбання обладнання, інструментів чи інших засобів для започаткування або розвитку власної справи.

Подати заявку можна тут: https://bloom.mercycorps.org/page/QDzYWmDp

Фінансова допомога для малого та середнього бізнесу

Для кого: малі та середні підприємства.

Обсяг: від 17 000 до 30 000 доларів США у гривневому еквіваленті.

Призначення: придбання виробничих основних засобів.

Подати заявку можна тут: https://bloom.mercycorps.org/page/QDzYWmDp

Критерії відбору учасників спільні для обох грантів:

наявність соціальної чи фінансової вразливості;

бізнес-ідея, що передбачає розвиток діяльності, збільшення прибутку або створення чи збереження робочих місць;

чітке обґрунтування потреби у фінансовій підтримці;

соціальний або інклюзивний вплив бізнесу;

наявність досвіду чи навичок у відповідній сфері;

позитивна ділова репутація та реалістичний план імплементації;

співінвестиція власних коштів в реалізацію поданої бізнес-ідеї до 50% від суми гранту (для малих та середніх підприємств).

Відібрані учасники отримають консультаційну та організаційну підтримку під час реалізації бізнес-ідей.

Програма триває до 31 березня 2026 року.

