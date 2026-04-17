Робота в Україні: на які вакансії найбільше зросли зарплати

У період з березня торік по березень 2026 року в Україні найбільше зросла зарплата у копірайтера в категорії реклама/дизайн/PR – з 12 500 до 24 500 грн (+96%), що є найвищим показником серед усіх проаналізованих вакансій.

Про це йдеться в аналітиці від OLX Робота.

Зазначається, що супервайзер у торгівлі займає 2-ге місце: зростання на +64% до 45 000 грн. Лідерську трійку замикає аудитор у категорії бухгалтерія – +45%, до 27 500 грн.

Згідно з аналітикою, серед робітничих та технічних спеціальностей: медіанна зарплата підсобника у виробництві зросла до 30 000 грн (+41%), товарознавця – до 25 000 грн (+39%), сантехніка у категорії будівництво – до 40 500 грн на (+35%), а рихтувальника в автосервісі – до 60 000 грн (+33%).

У сфері краси та здоров'я помітний приріст за рівнем зарплати фіксували на вакансію косметолога – до 26 250 грн (+31%). Десятку зростаючих замикають менеджер по роботі з клієнтами у торгівлі (+31% до 27 500 грн) та муляр у категорії будівництва (+31% до 58 750 грн), йдеться в дослідженні.

Порівняння медіанної зарплатні у березні 2022 до березня 2026 демонструє ще більше зростання, підкреслюють аналітики.

За їхніми даними, культурно-розважальна сфера та б'юті-індустрія мали найбільший приріст:

Аніматор – майже у 4 рази, з 5 000 до 19 500 грн

Косметолог – у 3,7 раза, з 7 088 до 26 250 грн

Фотограф – у 3 рази, з 9 000 до 27 250 грн.

Вакансії у сфері будівництва також зросли:

Сантехнік – у 3,2 раза, з 12 500 до 40 500 грн

Різноробочий – у 3,1 раза, з 8 250 до 25 375 грн

Маляр – у 3 рази, з 15 000 до 45 000 грн

Плиточник – у 2,9 раза, з 17 500 до 50 000 грн

Штукатур – у 2,8 раза, з 25 000 до 70 000 грн

Будівельник – у 2,5 раза, з 18 000 до 45 000 грн.

Десятку замикає стоматолог зі зростанням у 2,4 раза з 16 500 до 40 000 грн.

В Україні тенденція зростання оплати праці відстежується майже на всі посади робітничих спеціальностей на платформі OLX, де порівняли дані лютого 2026 року з лютим 2025.