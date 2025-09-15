"Карпатські мінеральні води" отримають від ЄБРР 11 мільйонів євро на новий завод

Група компаній "Карпатські мінеральні води" ("Карпатська джерельна", "Соковинка"), планує побудувати нове підприємство у Львівській області.

Про це, як пише LIGA.net, повідомляється на сайті Європейського банку реконструкції та розвитку, який розглядає надання кредиту на будівництво.

Загальна вартість проєкту оцінюється у 24 млн євро, з яких 11 млн євро надасть ЄБРР у вигляді довгострокового кредиту.

Новий завод потужністю 200 млн пляшок на рік буде оснащено сучасним обладнанням, що забезпечить значне підвищення ефективності порівняно з теперішнім виробництвом.

"Карпатські мінеральні води" оголосили про наміри збудувати у Львівській області другий завод мінеральних вод ще у 2021 році, проте планам завадило повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Власник компанії Сергій Устенко у травні 2025 року в коментарі Zaxid.net розповів, що завод побудують біля села Хмелева у Золочівському районі.

Планується, що завод введуть в експлуатацію вже 2026 року.

Нагадаємо:

Перший завод компанії з 1996 року працює в селі Струтин Золочівського району.