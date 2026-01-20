В Україні зросло виробництво ліфтів: що допомогло

Українські виробники ліфтів у 2025 році збільшили обсяги виробництва на 25%, частка українських виробників на внутрішньому ринку торік зросла з 30% до 40%.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За оцінками виробників і Асоціації ліфтовиків України, головні фактори, які вплинули на темпи відновлення галузі:

долучення до локалізації при публічних закупівлях у серпні 2025 року;

участь протягом всього року у програмі компенсації 15% вартості української техніки.

"Рівень локалізації, який у 2025 році вимагався при публічних закупівлях української техніки, становив 25%. З 2026 року цей показник зріс до 30%. Це допомагає українським виробникам ліфтів відвойовувати внутрішній ринок у китайських та турецьких конкурентів в сегменті закупівель державних і комунальних замовників", - зазначив Кисилевський.

Реклама:

За його словами, участь у програмі компенсації 15% вартості української техніки вимагає рівня локалізації не менше 40%. Всі провідні українські виробники ліфтів відповідають цим вимогам. Зокрема, ліфти заводу "Карат Ліфткомплект" мають локалізацію 70%, завод "Євроформат" - 60%, "Укрліфтсервіс" - 55%.

Загалом, обсяг українського виробництва у 2025 році - 990 ліфтів. Імпортери все ще займають понад половину українського ринку ліфтів, відтак потенціал для зростання у 2026 році значний.

Нагадаємо:

З 1 січня 2026 року в межах політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" набули чинності зміни за п'ятьма напрямками.