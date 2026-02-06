В Україні ціни на новобудови та вторинку зростають, проте не стрімко

В Україні вартість за квадратний метр у новобудовах відрізняється залежно від регіону: динаміка коливань у порівнянні з попереднім місяцем — у межах 1-3% в середньому.

Про це йдеться в дослідженні DIM.RIA.

Зазначається, що найбільше зростання ціни зафіксовано у Рівненській області — +3,4%. Київ залишається лідером за ціною: середня вартість квадратного метра у січні становила $1 418/м² (-1,9% у порівнянні з груднем 2025). Найбільше зменшення ціни за місяць спостерігається у Харківській області — падіння на 3%.

За словами експертів, попит на новобудови серед українців у січні був нерівномірним по країні. Найпомітніше зростання — у Тернопільській (+9%) та Черкаській (+7%) областях. Найбільш відчутне падіння попиту зафіксовано у Волинській (-40%), Хмельницькій (-32%) та Рівненській (-30%) областях.

Водночас у січні на вторинному ринку кількість оголошень продовжила зменшуватись. Найбільше пропозиція впала у Києві (-20%), Кіровоградській (-14%) та Черкаській (-10%) областях.

За даними DIM.RIA, вартість вторинного житла продовжує зростати в більшості областей України. Найбільші темпи зростання зафіксовано у Волинській (+6%), Дніпропетровській (+6%), Івано-Франківській (+5%) та Львівській (+5%) областях.

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області — $16 тис. Найдорожче житло у Києві: середня вартість у січні становить $87 тис.

"Якщо аналізувати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує $180 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість у січні становила $49 тис.", – проаналізували експерти.

За їхніми даними, у січні попит на вторинне житло зростав практично по всій території України. Найпомітніше — у Івано-Франківській (+26%), Тернопільській (+26%) та Вінницькій (+20%) областях. Падіння попиту відбулось у Хмельницькій (-17%) та Миколаївській (-9%) областях, а також в Києві (-8%).

Нагадаємо:

У 2025 році попит на купівлю квартир в Україні зріс на 4%, а пропозиція скоротилася на 15%. Попит на купівлю будинків на вторинному ринку зріс на 21%, пропозиція зменшилась на 2%.