Золото досягло 2-місячного максимуму на тлі планів Трампа та ослаблення долара

У вівторок, 21 січня, ціни на золото зросли до більш ніж двомісячного максимуму на тлі ослаблення долара США, а також на тлі невизначеності щодо торгівельної політики Дональда Трампа, яку підтримали купівлі дорогоцінного металу.

Про це пише Reuters.

Спотове золото подорожчало на 0,4% до 2 719,52 доларів за унцію, досягнувши найвищого рівня з 6 листопада і наблизившись до історичного максимуму в 2 790,15 доларів, встановленого в жовтні.

Індекс долара знизився на 0,6% порівняно з основними аналогами, утримуючись поблизу 2-тижневого мінімуму, досягнутого на попередній сесії, що зробило злитки більш привабливими для власників інших валют.

Ф'ючерси на американське золото знизилися на 0,6% до 2 732,60 дол, скоротивши премію до спотових цін, після того, як президент США Трамп не ввів мита відразу після своєї інавгурації в понеділок, як очікувалося.

Спотове срібло впало на 0,2% до 30,44 дол за унцію.

Паладій впав на 1,4% до 931,39 долара, а платина втратила 0,8% до 934,95 долара. Обидва метали використовуються автовиробниками у вихлопних системах двигунів для зменшення викидів.