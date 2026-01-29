В Україні вчергове подорожчали тепличні огірки: скільки вони тепер коштують

Стабільно високий попит на тепличні огірки в Україні та суттєве скорочення пропозиції даної продукції стимулюють її подорожчання.

Про це йдеться на аналітичній платформі EastFruit.

Зазначається, що лише поодинокі українські комбінати ведуть реалізацію тепличних овочів, основну ж пропозицію на внутрішньому ринку складають виключно імпортні огірки виробництва Туреччини.

За даними аналітиків, продавці пропонують до продажу огірки в діапазоні 120-150 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче ніж тижнем раніше.

Подорожчання тепличних огірків оператори ринку пов'язують із підвищенням цін на них в самій Туреччині, яка традиційно є основним постачальником тепличних овочів в Україну в зимовий період.

При цьому, на поточному тижні імпортні огірки на внутрішній ринок надходили малооб'ємними партіями, до того ж багато оптових компаній відмовляються працювати з імпортним огірком через низьку якість даної продукції.

Як підрахували експерти, сьогодні тепличні огірки на українському ринку надходять у продаж у середньому на 61% дорожче, ніж наприкінці січня 2025 року.

Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація — це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже наступного тижня ситуація у сегменті тепличного огірка стабілізується після того, як нормалізуються постачання турецької продукції.

Нагадаємо:

В середині січня в Україні тепличні огірки надходили у продаж за ціною 115–145 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.