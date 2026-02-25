В Україні здешевшали буряки: скільки коштують

Українські фермери готові відвантажувати столові буряки від 5 до 10 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це інформує аналітична платформа EastFruit.

За словами ключових гравців ринку, збільшення пропозиції столових буряків із місцевих господарств негативно впливає на ціни. Через перебої з електроенергією якість продукції в сховищах дрібних господарств стрімко погіршується, що змушує фермерів розпродавати наявні запаси цих коренеплодів.

У той же час гравці ринку зазначають, що великі фермери достатньо забезпечені генераторами і не мають проблем зі зберіганням. У зв'язку з цим вони вважають за краще призупинити продаж столових буряків, враховуючи досить велику пропозицію на ринку.

За даними EastFruit, на сьогоднішній день столовий буряк в Україні коштує в середньому на 59% дешевше, ніж за аналогічний минулорічний період.

У той же час аналітики ринку не виключають, що незабаром ситуація в даному сегменті може кардинально змінитися. Оскільки врожай столових буряків цього сезону був досить скромним, і запаси якісної продукції в господарствах також досить обмежені.

