Украина догоняет Евросоюз по ценам на продукты - НБУ

В последние годы цены на продовольственные товары в Украине сблизились с уровнем цен в странах Европейского Союза.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

Отмечается, что с 2016 года цены на продукты питания в Украине выросли в среднем на 79% (в эквиваленте евро), тогда как в странах ЕС - лишь на 46%.

В то же время динамика цен по отдельным товарным группам была неоднородной. Цены на хлеб и крупы, фрукты и овощи, пресноводную рыбу остаются ниже, чем в Европе, благодаря меньшим затратам на сырье, труд и логистику.

Подсолнечное масло также дешевле на 20-25%, чем в Польше, благодаря развитому внутреннему производству.

Зато цены на сливочное масло в Украине относительно выше, чем среднеевропейские - на 20-25% по сравнению с Польшей. Это связано с высокой себестоимостью производства и значительной государственной поддержкой агропроизводителей в странах ЕС.

Продукция животноводства демонстрирует контрасты: свинина и молочные продукты дороже, чем польские, из-за структурных проблем отрасли, тогда как мясо птицы и яйца дешевле благодаря эффективности крупных производителей и экономии от масштаба.

Отмечается, что быстрое приближение цен на базовые продукты к европейскому уровню может вызвать значительное падение внутреннего спроса или переориентацию на более дешевые товары-заменители.

Напомним:

До конца 2025 года существенных изменений цен на топливо в Украине не ожидается.