Ринок реагує на нові мита Трампа: ціна золота оновила рекорд 18-й раз за рік

Ціна золота підскочила до рекордних 3 080 дол за унцію, оновивши історичний максимум 18 раз за 2025 рік.

Про це пише Trading Economics

Аналітики видання зазначають, що зростання пов'язане з посиленням торгової напруженості після заяв президента США Дональда Трампа про запровадження 25% мит на імпортні автомобілі та автозапчастини.

Ці заходи викликали жорстку реакцію з боку ЄС та Канади й посилили побоювання щодо розширення торговельного конфлікту та уповільнення світової економіки.

Крім цього, ціни на золото підтримали великі закупівлі центральних банків та підвищений попит на біржові фонди (ETF).

Золото дорожчає вже четвертий тиждень поспіль, показуючи найсильніший місячний приріст з березня 2024 року.

Нагадаємо:

Ціна золота досягла історичного максимуму в четвер, оскільки інвестори шукали безпечні активи на тлі зростаючої глобальної торгової напруги та падіння фондових ринків після оголошення президентом США Дональдом Трампом нових тарифів на імпорт автомобілів.