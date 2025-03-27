Золото відреагувало 17 рекордом за рік на нові мита Трампа

Ціна золота досягла історичного максимуму в четвер, оскільки інвестори шукали безпечні активи на тлі зростаючої глобальної торгової напруги та падіння фондових ринків після оголошення президентом США Дональдом Трампом нових тарифів на імпорт автомобілів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотова ціна золота зросла на 1,2% до $3 057,12 за унцію станом на 11:17 ранку за східним часом (17:17 за київським часом), після встановлення рекордного рівня $3 059,30. Це вже 17-й рекорд цього року.

Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 1,5% до $3 069,10, досягнувши максимуму $3 070,90 раніше цього дня.

"Схоже, що незабаром ми побачимо ф'ючерси на золото по $3 100, і головним рушієм є попит на безпечні активи", – сказав Боб Хаберкорн, старший ринковий стратег RJO Futures.

Після оголошення Трампом 25% мита на імпортні автомобілі уряди від Оттави до Парижа пригрозили заходами у відповідь.

Тариф набуде чинності наступного дня після того, як Трамп оголосить про запровадження дзеркальних мит щодо країн, які, на його думку, найбільше сприяють торговельному дефіциту США.

Світові фондові ринки впали, а акції найбільших автовиробників зазнали значних втрат.

Золото традиційно вважається захистом від економічної та політичної нестабільності та зазвичай демонструє зростання в умовах низьких відсоткових ставок.

Goldman Sachs у середу підвищив свій прогноз щодо ціни золота на кінець 2025 року з $3 100 до $3 300 за унцію, посилаючись на сильний попит з боку біржових фондів та центральних банків.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі та запчастини. Акції компаній, що виробляють авто знизились.

У середу стало відомо, що президент США Дональд Трамп оголосить про введення мит на автомобільну промисловість.