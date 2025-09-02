Золото встановило новий ціновий рекорд

Ціна на золото досягла нового рекорду через перспективи зниження ставки Федеральною резервною системою США та зростаюче занепокоєння щодо майбутнього центрального банку.

Про це пише Bloomberg.

2 вересня вартість золота підіймалася на 0,9% – до $3508 за унцію, перевищивши попередній рекорд, зафіксований у квітні.

Цього року дорогоцінний метал зріс більш ніж на 30%.

"Інвестори збільшують частку золота у своїх портфелях, особливо на тлі очікуваних знижень ставок ФРС, що підштовхує ціни вгору", — йдеться в повідомленні стратега UBS Group AG Джоні Тевес.

Прогнозується, що золото й надалі оновлюватиме максимуми.

Нагадаємо:

На початку серпня ціни на золото зросли після різкого падіння напередодні, оскільки ринки очікували на дані щодо інфляції у США.