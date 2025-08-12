Золото дорожчає перед публікацією даних про інфляцію в США

У вівторок ціни на золото зросли після різкого падіння напередодні, оскільки ринки очікують на дані щодо інфляції у США.

Про це пише Reuters.

Спотове золото зросло на 0,3% — до $3 354,91 за унцію. Ф’ючерси на золото з постачанням у грудні залишалися майже без змін на рівні $3 405,40.

У понеділок золото подешевшало на 1,6%, а ф’ючерси впали більш ніж на 2% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що мита на імпортні золоті зливки не запроваджуватимуться, що знизило напруженість на ринку.

Старший аналітик OANDA Келвін Вонг зазначив, що учасники ринку тепер зосереджені на очікуваному зниженні ставок у вересні, яке вже значною мірою закладене в цінах.

Якщо базовий індекс CPI виявиться нижчим за прогнози, це може ще більше підтримати такі очікування, зменшити вартість зберігання золота та зберегти прибутковість 10-річних держоблігацій США нижче ключових рівнів опору.

Водночас ринки майже не відреагували на підписаний Трампом указ про продовження на 90 днів паузи у введенні підвищених мит на імпорт із Китаю.

Серед інших дорогоцінних металів: срібло подорожчало на 0,7% — до $37,88 за унцію, платина — на 0,3% до $1 330,25, а паладій зріс на 0,9% — до $1 145,47.

