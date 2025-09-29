Ціни на золото б'ють нові рекорди: очікується подальше зростання

29 вересня ціни на золото вперше перевищили позначку в 3800 доларів за унцію, досягнувши рекордно високого рівня.

Про це пише Reuters.

Це сталося через очікування зниження ставки в США та побоювання щодо можливого припинення роботи уряду, що своєю чергою підживило попит на безпечні активи на тлі підвищеної геополітичної невизначеності.

Станом на 11:47 за Гринвічем, спотова ціна на золото підскочила на 1,7% до 3 824,52 долара. Протягом попередньої сесії вона досягла 3 829,13 долара, а ф'ючерси на грудень зросли на 1,2% до 3 853,7 долара.

В UBS очікують, золото може подорожчати ще більше — до рівня $3900 за унцію найближчими місяцями.

У 2025 році вартість золота вже зросла на 45%, завдяки активним покупкам центральними банками, слабкому долару та попиту з боку інвесторів.

Спотова ціна на інші метали також дорожчають: срібло піднялося на 2,1% – до $46,95 (максимум за 14 років), платина – на 01,7% до $1595,35 (максимум за 12 років), а паладій зріс на 0,7% до 1279,46 долара.

Нагадаємо:

На початку вересня золото оновило історичний максимум. Котирування піднялися на 0,6% до більш ніж $3 659 за унцію.