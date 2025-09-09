Золото б'є новий рекорд на тлі оптимізму щодо зниження ставок ФРС

У вівторок золото знову оновило історичний максимум - його зростання підживлювали очікування на хвилю зниження ставок Федеральною резервною системою цього року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Котирування піднялися на 0,6% до більш ніж $3 659 за унцію, перевищивши рекорд, зафіксований у понеділок. У двох попередніх сесіях золото додало 2,5% після несподівано слабких даних про ринок праці США в п'ятницю.

Золото зазвичай виграє від дешевших кредитів, оскільки не приносить відсотків. Чи зможе воно продовжити ралі, залежатиме від перегляду даних про зайнятість у США, що очікується у вівторок, а також від індексів цін виробників і споживачів у середу і четвер. Важливим також буде ринок коротко- і довгострокових держоблігацій.

Від початку року золото подорожчало майже на 40% завдяки закупівлям центробанків, очікуванням зниження ставок і підвищеному попиту на "тиху гавань" через геополітичні ризики та вплив тарифної політики президента Дональда Трампа на світову економіку. Атаки Трампа на незалежність ФРС також допомогли продовжити трирічне зростання золота.

Водночас місячна волатильність на ринку золота зросла, підвищивши премії за опціонами.

"Більш високі ціни на опціони не гарантують продовження ралі", - зазначив дослідник Pepperstone Ахмад Асірі. Водночас, якщо зростання перевищить очікування трейдерів опціонів, їм доведеться викуповувати актив, що може додатково підштовхнути котирування вгору, додав він.

Нагадаємо:

Ціни на золото 8 вересня оновили рекорд, подолавши позначку $3600.

На початку вересня прогнозувалося, що ціни на золото можуть піднятися майже до $5 тисяч за унцію, якщо атаки Дональда Трампа на Федеральну резервну систему США зашкодять її незалежності.