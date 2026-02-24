Енергокриза: у Києві впав попит на вторинному ринку житла

У Києві на фоні енергокризи попит на вторинному ринку житла взимку 2026 року знизився на 40%, потенційна корекція цін у постраждалих будинках може становити приблизно 5-15% залежно від тривалості проблем з теплом.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані рієлторів.

"Попит на вторинному ринку знизився приблизно на 40% порівняно із минулою зимою. Але проблема не тільки у кількості покупців, а й у певному дефіциті об'єктів, які відповідають новим реаліям", – повідомив співвласник агенції нерухомості FLATPRIME Олексій Говорун.

За словами власника АН Profi Realt Романа Савченко, на початку 2026 року обстріли, відключення електроенергії та опалення більше вплинули на внутрішній стан всіх верств населення, ніж на ринок нерухомості окремо.

"У січні багато киян виїхало за межі міста і відклало питання купівлі-продажу нерухомості на невизначений термін. Відповідно впала, як кількість звернень на купівлю, так і кількість пропозицій. Але у перші два тижні лютого ми спостерігаємо пожвавлення ринку нерухомості, – зазначив він.

За словами CEO агенції нерухомості La Vida Ярослава Оршака, вплив аварій і відсутності опалення вже відчутний, ринок став повільнішим і більш вибірковим з боку покупців.

"Локально попит, особливо на оренду у проблемних районах, знизився приблизно на 10-35%. У сегменті купівлі житла падіння попиту не має масштабного характеру, радше спостерігається пауза та більш активні торги", – каже він.

Найбільш постраждали сегменти житла в районах з історично слабкою інженерною інфраструктурою: Троєщина, Теремки, частково Печерськ. За словами Говоруна, навіть елітна нерухомість у центрі, якщо будинок опинився без тепла, втрачає конкурентоспроможність. Але на практиці рієлтори не спостерігають масового зниження цін на лоти з постраждалих будинків.

"Різкого падіння цін на квартири у постраждалих будинках у короткостроковій перспективі не буде. Причина проста: квартира без тепла не буде потрібна навіть зі значним дисконтом — це не житло, а проблема. Більшість власників обирають стратегію очікування, поки не стане зрозуміло, які будинки відновлять, а які залишаться проблемними", – пояснив Говорун.

У цілому, за словами рієлторів, сьогодні типовий запит виглядає так: енергозабезпеченість (резервне живлення будинку, наявність автономної котельні чи пристроїв опалення у самій квартирі), безпека (наявність укриття, віддаленість від потенційно небезпечних об'єктів), готовність до швидкого заселення (адекватний ремонт, комунікації), для сегмента до $100 тис. – можливість розрахунку за державними програмами. Об'єктів, які одночасно відповідають усім цим критеріям, на ринку обмаль.

За спостереженням Савченко, в середньому сегменті ціни не падають, а в будинках з автономним опаленням, генераторами та іншими елементами альтернативного живлення ліфтів та насосів, навіть виросли.

