Суд скасував фірмі-порушниці спецдозвіл на користування надрами на Житомирщині

Господарський суд міста Києва визнав недійсним спеціальний дозвіл на користування надрами у Житомирській області, виданий ПП "Тиогран".

Про це свідчить рішення суду від 20 травня.

У 2021 ПП "Тиогран" став переможцем аукціону щодо спецдозволу. Йдеться про геологічне вивчення родовищ габро (магматична інтрузивна рівномірнозерниста порода) Південної ділянки Адамівського-1 родовища, яка знаходиться в Житомирському районі Житомирської області. Фірма запропонувала 244 тис грн.

Організатором торгів була Державна служба геології та надр України. Пізнішу було укладено договір купівлі-продажу та видано "Тиограну" спецдозвіл.

Як пізніше встановив Антимонопольний комітет України, ПП "Тиогран" та його єдиний конкурент на аукціоні ПП "ТВТ" узгодили антиконкурентні дії та спотворили результати аукціону. Компанії порушили законодавство про захист економічної конкуренції та були оштрафовані. На переможця аукціону наклали штраф на суму 25 тис. грн, на ПП "ТВТ" – 15 тис. грн.

АМКУ встановив, що ПП "Тиогран" та ПП "ТВТ" на торгах діяли не самостійно та не змагалися між собою. Крім того, антимонопольники зазначили, що підприємства мають спільне місцеперебування, номери телефонів, поштову скриньку, господарські відносини; спільних контактних осіб тощо.

У Судовому реєстрі також зазначається, що "Тиогран" заплатив гроші за спецдозвіл, водночас кошти не підлягають поверненню.

В результаті суд визнав недійсними результати електронного аукціону, договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами та сам спецдозвіл.

ПП "Тиогран" засновано в червні 2021 року в смт Іршанськ, Житомирська обл. Засновники та власники Тимошкін Володимир (керівник) і Тимошкіна Тетяна (обидва Іршанськ). Спецдозволів на користування надрами ПП "Тиогран" не мало.

Тимошкіни Тетяна і Володимир також контролювали ПП "ТВТ". "ТВТ" володіло спецдозволом на видобування габро родовища Адамівське-1.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва стягнув з державного бюджету України на користь ТОВ "Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків" ("МІПУФР") 1 млн грн внеску за участь в аукціону з продажу спецдозволу на користування надрами.