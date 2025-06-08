Суд отменил фирме-нарушительнице спецразрешение на пользование недрами на Житомирщине

Хозяйственный суд города Киева признал недействительным специальное разрешение на пользование недрами в Житомирской области, выданное ЧП "Тиогран".

Об этом свидетельствует решение суда от 20 мая.

В 2021 ЧП "Тиогран" стал победителем аукциона по спецразрешению. Речь идет о геологическом изучении месторождений габбро (магматическая интрузивная равномернозернистая порода) Южного участка Адамовского-1 месторождения, которое находится в Житомирском районе Житомирской области. Фирма предложила 244 тыс грн.

Организатором торгов была Государственная служба геологии и недр Украины. Позже был заключен договор купли-продажи и выдано "Тиограну" специальное разрешение.

Как позже установил Антимонопольный комитет Украины, ЧП "Тиогран" и его единственный конкурент на аукционе ЧП "ТВТ" согласовали антиконкурентные действия и исказили результаты аукциона. Компании нарушили законодательство о защите экономической конкуренции и были оштрафованы. На победителя аукциона наложили штраф на сумму 25 тыс. грн, на ЧП "ТВТ" - 15 тыс. грн.

АМКУ установил, что ЧП "Тиогран" и ЧП "ТВТ" на торгах действовали не самостоятельно и не соревновались между собой. Кроме того, антимонопольщики отметили, что предприятия имеют общее местонахождение, номера телефонов, почтовый ящик, хозяйственные отношения; общих контактных лиц и тому подобное.

В Судебном реестре также отмечается, что "Тиогран" заплатил деньги за спецразрешение, при этом средства не подлежат возврату.

В результате суд признал недействительными результаты электронного аукциона, договор купли-продажи специального разрешения на пользование недрами и само спецразрешение.

ЧП "Тиогран" основано в июне 2021 года в пгт Иршанск, Житомирская обл. Учредители и владельцы Тимошкин Владимир (руководитель) и Тимошкина Татьяна (оба Иршанск). Спецразрешений на пользование недрами ЧП "Тиогран" не имело.

Тимошкины Татьяна и Владимир также контролировали ЧП "ТВТ". "ТВТ" владело спецразрешением на добычу габбро месторождения Адамовское-1.

Напомним:

Хозяйственный суд города Киева взыскал с государственного бюджета Украины в пользу ООО "Международный институт проблем управления и финансовых рисков" ("МИПУФР") 1 млн грн взноса за участие в аукционе по продаже спецразрешения на пользование недрами.