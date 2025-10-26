Суд наказав компанії повернути 14 мільйонів, які держшахта заплатила за електроенергію
Господарський суд Волинської області зобов'язав ТОВ "Тайгер Стретеджі капітал менеджмент Юкрейн" (раніше ТОВ "Енсол Україна") повернути державі 14,05 млн грн, які воно отримало від ДП "Передпускова дирекція шахти №10 "Нововолинська" за постачання електроенергії.
Про це свідчить рішення суду від 15 жовтня.
У березні 2021 року держпідприємство "Передпускова дирекція шахти №10 "Нововолинська" за результатами тендеру замовило "Енсол Україна" постачання електричної енергії за 14,15 млн грн. Надалі замовник заплатив 14,05 млн грн.
На торгах єдиним конкурентом переможця було ТОВ "Мексвен".
У 2024 році Антимонопольний комітет України виніс рішення, згідно з яким "Енсол Україна" та "Мексвен" під час участі у тендері діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою. Відповідно переможець торгів отримав підряд не на конкурентних засадах, а компанії порушили закон про публічні закупівлі.
Суд встановив порушення інтересів держави в бюджетній сфері, що призвело до придбання електроенергії за бюджетні кошти без конкуренції та при формальному створенні її видимості. Наслідком стало нівелювання мети публічної закупівлі - отримання послуги з максимальною економією та ефективністю, вільним змаганням підприємств із залученням мінімального обсягу бюджетних коштів.
В результаті суд визнав недійсним договір між держпідприємством та "Енсол Україна", стягнув з приватної компанії 14,05 млн грн на користь "Дирекції по будівництву об`єктів", яку своєю чергою зобов'язав повернути гроші в дохід держави.
Наразі столичне ТОВ "Тайгер Стретеджі капітал менеджмент Юкрейн" (раніше ТОВ "Енсол Україна") називається "Найтсбрідж Стратфорд капітал менеджмент груп Юкрейн", засновником є Саматов Каюмджон Нішонович (Узбекистан).
У 2021 році власниками "Енсол Україна" були Артур Шаблієнко, Владислав Рябенко та Олег Уніга. Останній є депутатом Ковельської міської ради Волинської області від "Слуги народу". У 2020 році він від цієї партії балотувався на посаду міського голови Ковеля, але переможцем не став.
