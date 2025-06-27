Російські компанії почали масово позбавляти премій своїх працівників

Російські компанії, що зіткнулися з погіршенням фінансового становища на тлі уповільнення економіки, почали відмовлятися від виплати бонусів і премій співробітникам.

Про це пише The Moscow Times.

Як показало дослідження рекрутингового сервісу hh.ru і НПФ "Еволюція", кожен третій працівник, який раніше отримував винагороди, повідомив, що за останній рік розмір додаткових виплат було урізано або їх зовсім перестали нараховувати.

Зокрема, 20% опитаних фахівців поскаржилися на зменшення розміру винагороди, а 9% - на припинення виплат.

При цьому у чверті респондентів бонус становив від 10 до 30% від окладу, 15% назвали суму премій у 10% від окладу і майже стільки ж - від 30 до 50%.

Серед професійних категорій найчастіше премії урізали або скасовували менеджерам, IT-фахівцям, ріелторам, а також працівникам у сферах продажів, фінансів і будівництва.

Тренд на зниження розмірів премій або їх скасування підтвердили в сервісі "Работа.ру".

Бонуси і премії - це перше, на чому можна заощадити без офіційного зниження окладів і формальних скорочень, зазначив аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов.

Нагадаємо:

Російські компанії на тлі кадрового дефіциту почали масово запрошувати до роботи працівників віком понад 50 років. У січні–травні таких запрошень стало майже вдвічі більше, ніж торік.