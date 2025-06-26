Кадрова криза в Росії: попит на працівників віком 50+ зріс удвічі

Російські компанії на тлі кадрового дефіциту почали масово запрошувати до роботи працівників віком понад 50 років. У січні–травні таких запрошень стало майже вдвічі більше, ніж торік.

Про це пишуть Известия з посиланням на дані hh.ru.

За даними рекрутингової платформи hh.ru, у січні–травні 2025 року російські роботодавці надіслали 5,1 млн запрошень на роботу людям віком старше 50 років. Це на 95% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Збільшення попиту на старших працівників фахівці пов’язують із демографічним спадом, наслідками війни та пенсійною реформою, яку запустив президент РФ Володимир Путін. За словами дослідника Віктора Ляшка з РАНХіГС, через реформу пенсії почали отримувати ті, хто мав би піти на заслужений відпочинок ще кілька років тому.

Передпенсіонери найбільше потрібні на позиціях робітничого персоналу, в логістиці, будівництві, продажах, сфері обслуговування та виробництві. Перевагами таких працівників є досвід, лояльність і нижчі зарплатні очікування, відзначають експерти.

Водночас конкуренція за робочі місця серед вікових кандидатів залишається високою. На них припадає лише 4% усіх запрошень на роботу, тоді як молоді кандидати у віці 19–30 років отримують 42% запрошень.

Нагадаємо:

У 2018 році в Росії підвищили пенсійний вік: до 65 років для чоловіків і 60 для жінок. Це спричинило збільшення кількості людей, які змушені залишатися на ринку праці.