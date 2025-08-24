Прокуратура не змогла повернути ОВА мільйонний податок за радіостанції Motoгolla

Господарський суд Харківської області відмовив у позові прокуратурі, яка намагалася повернути Харківській обласній військовій адміністрації 966 тис грн податку на додану вартість (ПДВ) за придбані радіостанції Motoгolla.

Про це свідчить рішення суду від 7 серпня.

У листопаді 2023 року департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної (військової) адміністрації замовила ТОВ "Хаск-флекс" для потреб ЗСУ 75 радіостанцій Motoгolla в комплекті з системою шифрування та антенним пристроєм; ретранслятор Motorolla SLR5500 тощо.

Сума угоди становила близько 6 млн грн, включаючи 20% ПДВ.

На думку прокуратури, департамент ОВА безпідставно сплатив ПДВ. Тому вимагала повернути обласній військовій адміністрації 966 тис грн податку на додану вартість.

Водночас суд дійшов висновку, що прокуратура не змогла довести, що радіостанції Моторола DM4400E, DM4600E, DM4401E, DM4601E та ретранслятор SLR5500 належать до категорій товарів, які звільняються від сплати ПДВ.

Тому відмовив у задоволенні позову.

Прокуратуру у суді представляв Олександр Хряк, суддя - Н.М. Кухар.

Харківське ТОВ "Хаск-флекс" належить ТОВ "Хаск холдінг" та кіпрській "Нарта трейдінг лімітед", бенефіціари - харків'яни Олександр Антілов, Валерій Дема, Едуард Голяк та Андрій Хоролець. Керівниця - Яна Чуприна.

