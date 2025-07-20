Суд наказав постачальнику пожежних машин повернути військовій частині 3,5 мільйона

Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Компанія Тітал" повернути військовій частині 3,54 млн грн сплаченого податку на додану вартість (ПДВ).

Про це свідчить рішення суду від 1 липня.

У кінці 2023 року військова частина Національної гвардії України, номер якої прихований у Судовому реєстрі, замовив "Тітал" пожежний автомобіль водопінного гасіння пожежі АВ-12-80 на повнопривідному шасі Daewoo Novus CM6C7, 6x6 за 21,25 млн грн з урахуванням 3,54 млн грн ПДВ. Замовник перерахував кошти.

Надалі військова частина вирішила, що компанія безпідставно отримала ПДВ і звернулася до суду.

"Тітал" заперечував щодо задоволення позову. Компанія зазначила, що згідно з позицією Державної податкової служби України пожежний автомобіль водопінного гасіння пожежі на повнопривідному шасі Daewoo Novus не звільняється від оподаткування ПДВ під час ввезення на митну територію України. Крім того, на час розгляду справи не було доказів визнання недійсним державного контракту.

Водночас суд зайняв сторону військової частини, дійшовши до висновку, що у цьому випадку пожежна машина - це товар оборонного призначення і не підлягає оподаткуванню.

Тому скасував пункт угоди про включення суми податку на додану вартість та стягнув з компанії 3,54 млн грн.

"Компанія Тітал" - український виробник спеціальної техніки, зокрема пожежних, аварійно-рятувальних та іншої спеціальної техніки на базі автомобільних шасі.

Засновниками київської є Павло Брицький, Дмитро Брицький та покійний історик та професор Чернівецького національного університету Петро Брицький. Фірма була дотична до МНС і ДСНС.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва стягнув з ТОВ "КСМ-Трейд" на користь Міністерства оборони України безпідставно набутий податок на додану вартість (ПДВ).