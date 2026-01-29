"Нафтогаз" виграв суд у компанії щодо 386 мільйонів за поставлений газ

Господарський суд Чернівецької області стягнув 386,46 млн грн боргу у "Чернівцігаз Збут" на користь "Нафтогаз Україна" за поставлений природний газ.

Про це пише ЕxРro з посиланням на рішення суду.

Суд встановив, що за договором від 05.11.2018 НАК "Нафтогаз України" у 2018-2020 роках поставив приватній компанії газ на суму майже 1,98 млрд грн.

"Чернівцігаз Збут" оплатив газ лише частково – близько 1,59 млрд грн, внаслідок чого утворилась заборгованість у розмірі 386,46 млн грн.

Доказів її погашення "Чернівцігаз Збут" не надав.

Посилання на можливе врегулювання боргу за спеціальним законом суд відхилив, оскільки договори про взаєморозрахунки або реструктуризацію не укладалися і борг фактично не погашений.

Суд дійшов висновку, що "Нафтога" виконав свої зобов'язання, а приватна компанія порушила умови оплати, тому позов задоволено повністю.

Не погодившись з таким рішенням, "Чернівцігаз Збут" подав апеляційну скаргу.

Власник ТОВ "Чернівцігаз Збут"- Сергій Григоренко; директор – Андрій Макеєв.

Нагадаємо:

Суд відмовив у задоволенні позову АТ "Укргазвидобування", яке намагалося скасувати висновок Держаудитслужби щодо порушень закупівлі на 14,5 млн грн.