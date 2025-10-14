Нацбанк змінив вимоги до банківських резервів

Нацбанк України змінює вимоги до формування банками обов'язкових резервів, щоб підвищити ефективність регулювання грошово-кредитного ринку та стимулювати залучення довгострокового зовнішнього фінансування.

Про це йдеться в повідомленні Регулятора.

По-перше, з 10 листопада 2025 року до розрахунку обов'язкових резервів не включатимуться примусово вилучені й санкційні кошти.

"Це дасть змогу оптимізувати підходи до розрахунку, оскільки такі кошти, по суті, є знерухомленими та не впливають на монетарні процеси. Зміни не матимуть значного впливу на загальний обсяг обов'язкового резервування в банківській системі", - йдеться в повідомлення.

По-друге, з 10 грудня 2025 року НБУ виключає з розрахунку обов'язкових резервів залучені банками кредити на строк понад 1 року від юросіб-нерезидентів, до складу акціонерів яких входить іноземна держава та/або в статутному капіталі яких частка міжнародних фінансових організацій (МФО) – не менше 10%.

Нагадаємо:

Кількість учасників фінансового ринку України залишилася майже незмінною у вересні 2025 року.