Нацбанк повідомив про деякі зміни на фінансового ринку України
Кількість учасників фінансового ринку України залишилася майже незмінною у вересні 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Так, на небанківському фінансовому ринку й надалі залишився 791 учасник. Кількість банків також без змін – 60.
Станом на 1 жовтня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг без змін працювали:
- 418 фінансових компаній;
- 50 страховиків non-life, 10 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом;
- 104 ломбарди;
- 88 кредитних спілок;
- один лізингодавець;
- 45 страхових брокерів;
- 74 колекторські компанії.
Кількість банківських груп залишилася незмінною (16). Кількість небанківських фінансових груп у вересні збільшилася на дві (41).
Незмінним залишився і платіжний ринок: діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні та 10 міжнародних.
- Також без змін на ринку надавачів фінансових платіжних послуг. Там працюють:
- 17 платіжних установ;
- 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;
- один банк ‒ емітент електронних грошей;
- один оператор поштового зв’язку.
До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (було 48) та 32 технологічні оператори платіжних послуг (без змін).
Нагадаємо:
В Україні кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 799 до 791. Кількість банків залишилася незмінною – 60.