Нацбанк повідомив про деякі зміни на фінансового ринку України

Кількість учасників фінансового ринку України залишилася майже незмінною у вересні 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, на небанківському фінансовому ринку й надалі залишився 791 учасник. Кількість банків також без змін – 60.

Станом на 1 жовтня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг без змін працювали:

418 фінансових компаній;

50 страховиків non-life, 10 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом;

104 ломбарди;

88 кредитних спілок;

один лізингодавець;

45 страхових брокерів;

74 колекторські компанії.

Кількість банківських груп залишилася незмінною (16). Кількість небанківських фінансових груп у вересні збільшилася на дві (41).

Незмінним залишився і платіжний ринок: діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні та 10 міжнародних.

Також без змін на ринку надавачів фінансових платіжних послуг. Там працюють:

17 платіжних установ;

12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;

один банк ‒ емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (було 48) та 32 технологічні оператори платіжних послуг (без змін).

Нагадаємо:

В Україні кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 799 до 791. Кількість банків залишилася незмінною – 60.