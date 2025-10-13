Українська правда
Нацбанк повідомив про деякі зміни на фінансового ринку України

Віктор Волокіта — 13 жовтня, 16:20
НБУ

Кількість учасників фінансового ринку України залишилася майже незмінною у вересні 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, на небанківському фінансовому ринку й надалі залишився 791 учасник. Кількість банків також без змін – 60.

Станом на 1 жовтня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг без змін працювали:

  • 418 фінансових компаній;
  • 50 страховиків non-life, 10 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом;
  • 104 ломбарди;
  • 88 кредитних спілок;
  • один лізингодавець;
  • 45 страхових брокерів;
  • 74 колекторські компанії.

Кількість банківських груп залишилася незмінною (16). Кількість небанківських фінансових груп у вересні збільшилася на дві (41).

Незмінним залишився і платіжний ринок: діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні та 10 міжнародних.

  • Також без змін на ринку надавачів фінансових платіжних послуг. Там працюють:
  • 17 платіжних установ;
  • 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;
  • один банк ‒ емітент електронних грошей;
  • один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (було 48) та 32 технологічні оператори платіжних послуг (без змін).

Нагадаємо:

В Україні кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 799 до 791. Кількість банків залишилася незмінною – 60.

