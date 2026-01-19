Ціни на золото та срібло рекордно зросли

Ціни на золото та срібло 19 січня зросли до нових максимумів через кілька днів після побиття попередніх рекордів, оскільки інвестори воліють мати безпечні активи на тлі нестабільних геополітичних та економічних перспектив.

Про це пише CNBC.

Ф'ючерси на золото у США з поставкою в лютому зросли на 1,71% до $4674,2 за унцію. Спотова ціна золота піднялася на 1,6% до $4668 за унцію.

Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження тарифів на товари з восьми європейських країн до угоди про "повну та абсолютну купівлю Гренландії", посилюючи свою риторику щодо анексії арктичного острова.

"Зростання ціни на золото було потужним, воно також ґрунтувалося на фундаментальних показниках, які все ще залишаються незмінними", – сказав Джордж Чевелі, менеджер портфеля природних ресурсів у Ninety One.

За його словами, маржа у секторі може бути у чотири-п'ять разів вищою, ніж у 2024 році.

Срібло зростало синхронно із золотом. Ф'ючерси на нього у США з поставкою в березні підіймалися до рекордних $93 за унцію і додавали понад 5%. Спотова ціна піднялася на 3,55% – до $93 за унцію.

Нагадаємо:

13 січня ціни на золото трохи знизилися, оскільки інвестори фіксували прибутки після того, як дорогоцінний метал досяг рекордного рівня 4600 доларів за унцію на попередні сесії на тлі загострення геополітичної та економічної невизначеності.