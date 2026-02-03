Fitch вдруге за два тижні погіршило рейтинг "Укрзалізниці": за євробондами - дефолт

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту АТ "Укрзалізниця" до RD (обмежений дефолт) через припинення купонних виплат за ними.

Про це повідомляється на сайті Fitch.

Рейтинги єврооблігацій "Укрзалізниці" з погашенням у 2026 і 2028 роках — знижено з рівня С до рівня D (дефолт).

"Несплата відсотків або основної суми боргу у встановлений термін, включно з пільговим періодом, розглядається як дефолт і відображається рейтингами RD або рівнем D", - йдеться в повідомленні Fitch.

22 січня агентство зафіксувало дефолт за цінними паперами на суму $703 млн (термін погашення – 2026 рік); 27 січня – за цінними паперами на суму $352 млн (термін погашення – 2028 рік).

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту АТ "Укрзалізниця" та її єврооблігацій до "С" (дефолт неминучий) з "СС" внаслідок припинення купонних виплат за ними.

"Укрзалізниця" оголосила, що не здійснюватиме купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року та 2028 року, які припадали відповідно на 9 та 15 січня, та має намір розпочати комплексну реструктуризацію своїх фінансових зобов'язань за кредитними угодами, що стосуються облігацій за участю кваліфікованих фінансових та юридичних консультантів.