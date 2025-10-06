"єОселя" під 3%: хто з мобілізованих військових може отримати іпотеку

Мобілізовані до ЗСУ військовослужбовці не можуть претендувати на іпотеку "єОселя" під 3%, однак ця норма не стосується інших структур, зокрема, Національної гвардії, Служби безпеки України чи Державної прикордонної служби.

Це підтвердили в "Укрфінжитло" у відповідь на запитання журналістів ЕП.

В умовах програми "єОселя" зазначено, що "отримати кредит під 3% можуть військовослужбовці ЗСУ за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби" тощо.

В "Укрфінжитло" підтвердили, що мобілізовані військовослужбовці ЗСУ не можуть отримати пільгову іпотеку під 3%, якщо вони не уклали контракт, тоді як для представників інших силових структур така вимога не встановлена.

Водночас там наголосили, що найближчим часом "єОселю" під 3% мають зробити доступною і для мобілізованих до ЗСУ.

Нагадаємо:

На початку червня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час засідання наголошував, що потрібно дати можливість мобілізованим військовослужбовцям отримати іпотеку під 3%.

Тоді ж заступник міністра економіки Андрій Телюпа пояснював, що "логіка, яка в це закладалася, – стимулювати людей залишатися на контракті і таким чином служити державі". Крім того, він зауважив, що у Мінветеранів є додаткові фінансові ресурси, які могли б залучати для компенсації ставки.

Також державну іпотечну програму "єОселя" хочуть розширити для молодих сімей з дітьми, запропонувавши зниження ставок. Розширена "єОселя" має запрацювати вже в кінці 2025 року-на початку 2026 року.