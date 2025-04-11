"Вважалися замороженими": клієнти Citibank в Росії отримали виплати з Європи

Клієнти російського підрозділу Citibank почали отримувати виплати за цінними паперами, які були заморожені через санкції ЄС.

Про це пише Reuters з посиланням на російські юридичні компанії, що представляють інтереси інвесторів.

Згідно зі звітом компанії Wealth IQ, "з вечора 9 квітня клієнти Сітібанку почали отримувати купонні платежі та розрахунки, які тривалий час вважалися замороженими". При цьому юристи уточнили, що "мова йде тільки про Citi Росія і тільки про гроші (не цінні папери)".

Санкції проти Національного розрахункового депозитарію, запроваджені у червні 2022 року, призвели до блокування активів росіян у європейських депозитаріях Euroclear і Clearstream. Тоді постраждали як державні, так і приватні інвестори.

Юридична компанія Delcredere заявила, що отримала від бельгійського казначейства дозволи на зняття частини заблокованих коштів із рахунків клієнтів Citi.

Заступниця директора юрдепартаменту інвестбанку "Сінара" Олена Рязанова пояснила, що ситуація є винятковою: Citi не перебуває під санкціями і має прямий рахунок у Euroclear, тоді як більшість російських банків позбавлені такої можливості.

Обсяги розблокованих сум наразі невідомі. В Citibank та Міністерстві фінансів Бельгії ситуацію не прокоментували.

Нагадаємо:

Європейський Союз припинив обговорення конфіскації заморожених російських активів.