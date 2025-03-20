ЄС не буде конфісковувати заморожені російські активи – DW

Європейський Союз припинив обговорення конфіскації заморожених російських активів.

Про це пише DW з посиланням на висновки саміту ЄС від 20 березня.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися без руху доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує їй завдані цією війною збитки", – йдеться в документі, пише видання.

Проти конфіскації понад 200 мільярдів євро суверенних російських активів виступили кілька країн ЄС, зазначає DW.

Вони аргументували свою позицію нормами європейського законодавства, ризиком створення небезпечного прецеденту для конкурентоспроможності європейського фінансового ринку, необхідністю підтримувати Україну коштом відсотків від цих коштів, а також тим, що ця сума є важливим важелем впливу на Росію в можливих мирних переговорах.

Водночас ЄС готовий і надалі посилювати тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій та посилення контролю за дотриманням чинних обмежень, щоб послабити її здатність вести війну проти України, йдеться в документі.

Нагадаємо:

Велика Британія та ЄС 18 березня почали переговори про те, як конфіскувати заморожені російські активи, щоб посилити тиск на РФ напередодні можливих мирних переговорів щодо завершення війни проти України.

Національні збори Франції 12 березня мали розглянути резолюцію із закликом арештувати російські активи на користь України.