Перегрів економіки зберігається: Центробанк РФ втретє зберіг ключову ставку

Центробанк РФ не став змінювати ключову ставку, він її залишив на максимальному з початку нульових років - на рівні 21%.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Як пише видання, інфляційний тиск знизився, але залишається високим, перегрів економіки зберігається, хоча зростання кредитування вдалося уповільнити, а ощадна активність населення залишається високою.

The Moscow Times також вказує, що такому рішенні не сумнівався майже ніхто, інтрига була в тому, як ЦБ РФ прокоментує своє рішення, який сигнал пошле ринку.

"Коментар ЦБ буде важливішим за саму ставку, говорив інвестбанкір Євген Коган. Сигнал такий: ЦБ продовжить аналізувати швидкість і стійкість зниження інфляції та інфляційних очікувань і "якщо динаміка дезінфляції не забезпечуватиме досягнення мети, Банк Росії розгляне питання про підвищення ключової ставки", - пише видання.

Нагадаємо:

Банк Росії пропонує дозволити операції з криптовалютами лише для "особливо кваліфікованих інвесторів", які мають понад 100 млн руб (1,1 млн дол) у цінних паперах або заробили понад 50 млн руб (560 тис дол) за рік.