Ботсвана та Ангола приєдналися до плану G7 витіснення РФ з ринку алмазів

Ботсвана та Ангола приєдналися до ініціативи G7, спрямованої на виключення Росії з глобального ринку алмазів. Це дозволить посилити ембарго, введене після початку великої війни в Україні.

Про це пише Politico.

Основною частиною плану є система відстеження алмазів, яка мала запрацювати з вересня 2024 року. Вона дозволить визначити походження каменів, щоб уникнути їх змішування з російськими у третіх країнах, таких як Дубай чи Індія. Це досягнуто завдяки участі основних конкурентів Росії на ринку — Ботсвани та Анголи.

Ботсвана, другий за величиною виробник алмазів після Росії, погодилася приєднатися до сертифікаційної системи. Центр сертифікації в Ботсвані відкриється у 2025 році, і алмази, що проходять сертифікацію, отримають унікальний номер для відстеження на всьому ланцюгу постачання. Це допоможе уникнути змішування каменів різного походження, зокрема з російськими.

Ангола, ще один важливий виробник алмазів, також підтримала сертифікацію. Нещодавно вона вирішила викупити частку Алроси в місцевій компанії, що займається видобутком алмазів, щоб усунути можливий конфлікт інтересів на міжнародному ринку. У 2023 році на алмази припадало майже 10% ангольського експорту.

Згідно з оцінками, 80–90% алмазів у світі підлягатимуть сертифікації, що дозволить миттєво розрізняти легальні камені від нелегальних. Це є важливим кроком для ефективного впровадження санкцій і зниження ролі Росії на глобальному ринку алмазів.

Нагадаємо:

Російська алмазодобувна компанія Алроса планує скоротити витрати на співробітників і видобуток на тлі кризи в галузі, призупинити розробку найменш рентабельних активів.