Ботсвана и Ангола присоединились к плану G7 по вытеснению РФ с рынка алмазов

Ботсвана и Ангола присоединились к инициативе G7, направленной на исключение России из глобального рынка алмазов. Это позволит усилить эмбарго, введенное после начала большой войны в Украине.

Об этом пишет Politico.

Основной частью плана является система отслеживания алмазов, которая должна была заработать с сентября 2024 года. Она позволит определить происхождение камней, чтобы избежать их смешивания с российскими в третьих странах, таких как Дубай или Индия. Это достигнуто благодаря участию основных конкурентов России на рынке - Ботсваны и Анголы.

Ботсвана, второй по величине производитель алмазов после России, согласилась присоединиться к сертификационной системе. Центр сертификации в Ботсване откроется в 2025 году, и алмазы, проходящие сертификацию, получат уникальный номер для отслеживания на всей цепи поставок. Это поможет избежать смешивания камней разного происхождения, в том числе с российскими.

Ангола, еще один важный производитель алмазов, также поддержала сертификацию. Недавно она решила выкупить долю Алросы в местной компании, занимающейся добычей алмазов, чтобы устранить возможный конфликт интересов на международном рынке. В 2023 году на алмазы приходилось почти 10% ангольского экспорта.

Согласно оценкам, 80-90% алмазов в мире будут подлежать сертификации, что позволит мгновенно различать легальные камни от нелегальных. Это является важным шагом для эффективного внедрения санкций и снижения роли России на глобальном рынке алмазов.

Напомним:

<Российская алмазодобывающая компания Алроса планирует сократить расходы на сотрудников и добычу на фоне кризиса в отрасли, приостановить разработку наименее рентабельных активов.