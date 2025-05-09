Біткоїн оновив пік і знищив 400 мільйонів доларів ставок на падіння

Біткоїн несподівано подорожчав на понад 3% за добу, перевищивши 104 000 дол на піку. Востаннє таких значень криптовалюта сягала 31 січня.

Про це пише CoinDesk.

Зазначається, що ріст став шоком для ринку. Трейдери, які робили ставки на зниження ціни (шорт-позиції), втратили майже 400 млн дол. Це найбільші ліквідації з листопада. Ще 22 млн дол втратили ті, хто грав на підвищення, але не витримав волатильності.

Серед причин зростання — заява Дональда Трампа про нову торговельну угоду з Великою Британією. Цей сигнал викликав оптимізм не лише серед Bitcoin-інвесторів, а й на ширшому крипторинку.

Загальна капіталізація криптовалют без урахування Bitcoin зросла на 10% — до 1,14 трлн дол. Це найвищий показник з 6 березня.

Аналітики вважають, що з огляду на масштаб ліквідацій і позитивний фон, у ринку є потенціал для подальшого зростання.

Нагадаємо:

Ціна найбільшої криптовалюти світу Bitcoin знову перетнула позначку у 100 тисяч доларів за одиницю цифрової валюти.

У понеділок, 3 березня, біткоїн подорожчав на понад 20% від мінімумів минулого тижня після того, як президент США оголосив про плани включити його до нового стратегічного крипторезерву США.