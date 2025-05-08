Bitcoin "пробив" рубіж ціни в 100 тисяч доларів

Ціна найбільшої криптовалюти світу Bitcoin знову перетнула позначку у 100 тисяч доларів за одиницю цифрової валюти.

Про це свідчать дані платформи CoinDesk.

Станом на 18:29 вартість Bitcoin становила 100794 долари. В останній раз криптовалюта торгувалася на такому рівні у січні 2025 року.

Капіталізації криптовалюти становила трохи більше ніж 2 трильйони доларів.

Водночас друга криптовалюта світу - Etherium - перетнув позначку у 2 тисячі доларів за одиницю. За добу цей криптоактив подорожчав на понад 11%.

Як пише агентство Bloomberg, зростання Bitcoin підживлене очікуваннями послаблення торгової напруги після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про укладення угоди з Великою Британією.

Нагадаємо:

Вартість Bitcoin вперше перевищила 100 тисяч доларів США на початку грудня 2024 року. Тоді причиною стали інвестори, які зробили ставку на нові оголошення щодо номінацій у наступній адміністрації США.

У 2024 році Bitcoin більш ніж подвоївся завдяки схваленню регулятором ринків США біржових фондів, прив'язаних до його спотової ціни, та оптимізму щодо послаблення регуляторних перешкод після повернення Дональда Трампа до Білого дому.