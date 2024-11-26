Bitcoin відступає від ціни 100 тисяч доларів, зазнавши довгої серії падінь

Bitcoin зазнав найдовшої серії втрат з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах у США, після того, як невдалий запуск на рівні 100 000 дол охолодив спекулятивний запал, викликаний прихильністю новообраного президента до криптовалют.

Про це повідомляє Bloomberg.

Чотири дні поспіль падіння призвели до втрати близько 8% цифрового активу, який торгувався на рівні 91,615 дол. Більш широкий крипторинок втратив частину свого авансу в розмірі 1 трлн дол з дня виборів 5 листопада.

Криптовалюти також зіткнулися з приступом відрази до ризику після того, як Трамп сколихнув ринки, пообіцявши ввести додаткові тарифи на Китай, а також на сусідні з США Канаду і Мексику. Акції коливалися, а долар залишався твердим, що свідчило про обережність інвесторів.

Трамп пообіцяв зробити США світовим домом для криптовалют, сприяючи прийняттю сприятливого законодавства, а також створенню національного запасу біткоїнів. Залишаються питання про те, як швидко він зможе здійснити ці зміни і чи всі вони здійсненні.

В результаті після виборів в американські біржові фонди, що торгують біткойнами на спотовому ринку, влилося близько 7 мільярдів доларів. Але в понеділок з десятка ETF стався відтік 438 млн дол, оскільки попит на біткоїни знизився.

Нагадаємо:

Курс криптовалюти Bitcoin продовжує своє зростання, подолавши поріг в 99 тисяч доларів.

Курс Bitcoin наблизився до позначки 100 000 дол, оскільки інвестори роблять ставку на те, що більш дружній регуляторний підхід США до криптовалют при новообраному президенті Дональді Трампі відкриє еру буму для цього класу активів.