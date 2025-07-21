БЕБ знайшло мережу нелегальних пунктів обміну валюти: вилучило 12 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів у Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку України.

Така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру організатору та 5 його спільникам, які налагодили масштабне виробництво фальсифікованої кави у складських приміщеннях на Київщині.