У другому кварталі попит на готівку пожвавився – НБУ

Якщо I квартал року характеризувався вилученням готівки з обігу, то у II кварталі попит на готівку дещо пожвавився.

Про це повідомляє Національний банк України.

"Станом на 1 липня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 859,9 млрд гривень. Це на 37,5 млрд грн або на 4,6% більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд гривень)", – говориться у публікації.

Збільшення попиту на готівку спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю, зазначає регулятор.

"У готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 851,2 млрд гривень, а також 15 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,5 млрд гривень", – говориться у публікації.

На одного жителя України станом на 1 липня припадало 63 банкноти і 189 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 01 січня 2025 року – 63 та 186 шт. відповідно).

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