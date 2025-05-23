Найбільші банки США об'єднають зусилля для конкуренції з криптовалютами – WSJ

Кілька найбільших банків Сполучених Штатів розглядають можливість запуску спільного стейблкоїна, який дозволить пришвидшити фінансові транзакції та створити альтернативу приватним криптовалютам.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У проєкті беруть участь компанії Early Warning Services (оператор Zelle) та Clearing House (оператор мережі миттєвих платежів).

Видання зазначає, що йдеться про початкову концепцію, реалізація якої залежатиме від регуляторних змін у США та потенційного ринкового попиту.

Основна мета ініціативи — прискорення переказів, особливо міжнародних, які в традиційній банківській системі займають кілька днів. За задумом, новий стейблкоїн зможуть використовувати не лише банки-засновники, але й інші фінансові установи.

Також, за інформацією джерел WSJ, малі та регіональні банки США розглядають можливість створити окремий консорціум з аналогічною метою.

Окреме занепокоєння учасників ринку викликає можливе розширення стейблкоїнів у разі повернення Дональда Трампа до президентства. Вважається, що за його каденції технологічні гіганти та великі торговельні мережі можуть активніше використовувати цифрові валюти в бізнесі.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення Стратегічного резерву Bitcoin, який формуватиметься з конфіскованих державою цифрових активів.

Головний економіст Euro Pacific Capital Пітер Шифф заявив, що Дональд Трамп організував масштабну схему на крипторинку - штучного завищення ціни на активи та виведення прибутку (Pump and Dump).

У понеділок, 3 березня, біткоїн подорожчав на понад 20% від мінімумів минулого тижня після того, як президент США оголосив про плани включити його до нового стратегічного крипторезерву США.