В Україні банки очікують на приплив коштів клієнтів

У другому кварталі 2025 року банки в Україні очікують на приплив коштів від клієнтів та подальше зростання вартості зобов’язань.

Про це свідчать результати опитування НБУ про банківське фондування.

Йдеться, що у першому кварталі був незначний відплив коштів корпорацій та водночас зростання вкладень населення.

Разом з тим, у квітні-червні фінустанови очікують на зростання обсягу коштів клієнтів переважно за рахунок коштів фізичних осіб.

За даними опитування, банки з часткою 42% активів системи очікували залучити оптове фондування в наступні 12 місяців, зокрема розраховували на надходження фінансування для проєктів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій.

Крім того, майже всі банки очікують підвищення вартості депозитів корпорацій і домогосподарств у другому кварталі.

Водночас більшість банків відзначила зростання загального обсягу капіталу за останніх 12 місяців та очікує збереження цієї тенденції в наступний рік.

Згідно з опитуванням, ключовим чинником збільшення обсягу капіталу в найближчому майбутньому буде прибутковість.

Нагадаємо:

В Україні банки фіксують зростання попиту бізнесу та населення на кредити та прогнозують зростання обсягу кредитного портфеля корпорацій і домогосподарств в наступні 12 місяців.