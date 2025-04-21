В Україні банки фіксують зростання попиту на кредити

В Україні банки фіксують зростання попиту бізнесу та населення на кредити та прогнозують зростання обсягу кредитного портфеля корпорацій і домогосподарств в наступні 12 місяців.

Про це йдеться в опитуванні Нацбанку про умови банківського кредитування.

За результатами опитування, в першому кварталі попит на корпоративні позики дещо підвищився, переважно на гривневі. У другому кварталі респонденти прогнозують зростання попиту на всі види кредитів бізнесу.

Також зріс попит населення на кредити. Окремі великі фінустанови зазначили про збільшення попиту на іпотеку, завдяки чому баланс відповідей був найвищим від початку повномасштабного вторгнення. Значна частка респондентів очікує на зростання попиту населення на іпотеку та споживчі кредити й надалі.

Опитані вважають, що боргове навантаження бізнесу залишалося середнім, а закредитованість домогосподарств є низькою.

За даними опитування, банки дещо пом’якшили стандарти кредитування для короткострокових і гривневих позик бізнесу та очікують їх пом’якшення надалі. Рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу в цілому не змінився.

Кредитні стандарти для іпотеки та споживчих позик пом’якшуються вже чотири квартали поспіль, також респонденти планують їх пом’якшити і в наступному кварталі. Рівень схвалення заявок підвищився за всіма видами кредитів.

Банки відзначили помітне зростання валютного і кредитного ризиків, а також певне підвищення процентного та операційного ризиків. У другому кварталі вони прогнозують зростання всіх видів ризиків, крім операційного.

Нагадаємо:

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що темпи кредитування в Україні залишаються критично низькими для економіки. За перший квартал 2025 року кредитний портфель банків виріс лише на 3,3%, що не дозволяє забезпечити потреби бізнесу.