Розмінування та Grain from Ukraine: Австрія виділить Україні 7 мільйонів євро

Австрія виділить Україні 5 млн євро на розмінування сільгоспземель і 2 млн євро на підтримку програми Grain from Ukraine на тлі візиту глави Міністерства закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер до Києва 14 березня.

Про це повідомило Die Presse, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для Майнл-Райзінгер поїздка до Києва — "перша справжня поїздка за кордон" на її новій посаді, оскільки Брюссель, який вона відвідала минулого тижня, насправді не є для неї візитом в іншу країну", - пише видання.

Die Presse також додало, що у багажі глави МЗС Австрії є чек на 5 млн євро на допомогу в розмінуванні сільськогосподарських угідь і 2 млн євро на постачання українського зерна країнам Близького Сходу, які його потребують.

Нагадаємо:

Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер приїхала 14 березня до Києва.