Розмінування та Grain from Ukraine: Австрія виділить Україні 7 мільйонів євро
Австрія виділить Україні 5 млн євро на розмінування сільгоспземель і 2 млн євро на підтримку програми Grain from Ukraine на тлі візиту глави Міністерства закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер до Києва 14 березня.
Про це повідомило Die Presse, передає "Інтерфакс-Україна".
"Для Майнл-Райзінгер поїздка до Києва — "перша справжня поїздка за кордон" на її новій посаді, оскільки Брюссель, який вона відвідала минулого тижня, насправді не є для неї візитом в іншу країну", - пише видання.
Die Presse також додало, що у багажі глави МЗС Австрії є чек на 5 млн євро на допомогу в розмінуванні сільськогосподарських угідь і 2 млн євро на постачання українського зерна країнам Близького Сходу, які його потребують.
Нагадаємо:
Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер приїхала 14 березня до Києва.